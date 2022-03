Canadá responde com sarcasmo a proposta "humanitária" da Rússia na ONU

A missão do Canadá na ONU respondeu a uma carta da diplomacia russa sobre o projeto de resolução "humanitária" que a Rússia apresentou sobre a Ucrânia, publicando uma versão da missiva com cerca de 30 comentários, em tom sarcástico.

"Obrigado Missão da Rússia da ONU pela vossa carta datada de 16 de março. Consulte as nossas edições sugeridas abaixo", escreveu a delegação do Canadá no Twitter, partilhando três páginas, repletas de anotações, sugestões e pedidos de explicação, redigidos a vermelho, de uma carta da diplomacia russa defendendo a resolução apresentada pela Rússia.

A carta original da Rússia começa com a frase: "Estou a entrar em contacto em relação a um assunto urgente relacionado com a terrível situação humanitária dentro e ao redor da Ucrânia". Na versão comentada da carta, a missão do Canadá incluiu no final da frase: "INSERIR: 'que nós causamos como resultado da nossa guerra e agressão ilegais'".