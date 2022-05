Captadas imagens de bombas de fósforo a atingir fábrica metalúrgica Azovstal na Ucrânia

Foram registadas imagens de bombas de fósforo a atingir a fábrica metalúrgica Azovstal, em Mariupol, este domingo."Se as pessoas não souberem o que é e qual a finalidade podem até dizer que é bonito", salientou Alexander Khodakovsky, um comandante das forças ucranianas em Donetsk, que gravou o vídeo do momento.As bombas de fósforo, que deixam marcas brancas no céu, são proibidas ao abrigo das convenções internacionais e em todas as circunstâncias contra as populações civis. No entanto, podem ser utilizadas nos campos de batalha para criar nuvens de fumo, gerar iluminação, marcar alvos ou incendiar bunkers e edifícios.As forças russas têm bombardeado Mariupol durante os últimos dois meses, mas alguns combatentes ucranianos permanecem escondidos na metalúrgica Azovstal.A Rússia não comentou quais as armas específicas que utilizou para atacar a fábrica. O Ministério da Defesa russo não respondeu a um pedido escrito de comentários sobre o vídeo.Os grupos de direitos humanos apelaram à proibição do uso de munições de fósforo devido às graves queimaduras que provocam.