Centenas de soldados ucranianos rendem-se em Azovstal

Centenas de combatentes ucranianos renderam-se, esta terça-feira, após semanas escondidos nos bunkers e túneis abaixo da fábrica de aço Azovstal, em Mariupol. Segundo a Reuters, o cerco mais devastador da guerra da Rússia na Ucrânia chegou ao fim.O ministério da Defesa russo disse que 265 combatentes ucranianos se tinham rendido, incluindo 51 gravemente feridos e que seriam tratados em Novoazovsk, cidade ucraniana ocupada por pró-russos.Pelo menos sete autocarros foram vistos a transportar combatentes ucranianos, escoltados pelas forças armadas pró-rusas, disse uma testemunha da Reuters. Alguns dos soldados ucranianos transportados não pareciam estar feridos, referiu.O comando militar da Ucrânia disse, na madrugada desta terça-feira, que a missão de defesa da fábrica Azovstal tinha terminado.Ainda não se sabe o que irá acontecer aos militares ucranianos enviados para defender Mariupol, mas o Kremlin já informou que serão tratados de acordo com as normas internacionais.A vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Malyar, publicou um vídeo em que afirmou: "Um procedimento de intercâmbio terá lugar para o seu regresso a casa".Durante a noite desta segunda-feira, 260 soldados ucranianos feridos foram retirados de Azovstal, em Mariupol. Os autocarros chegaram sob escolta de militares pró-russos e levaram os feridos até um centro médico em Novoazovsk, na Ucrânia.Centenas de civis já tinham sido retirados de Mariupol durante as últimas semanas. Vários corredores humanitários, conseguidos com o apoio do secretário-geral das Nações Unidas, fizeram com que os refugiados ucranianos fossem transportados para zonas mais seguras da Ucrânia.