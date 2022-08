Central de Zaporíjia alvo de novos ataques

Ao 169º dia da invasão da Ucrânia, o Conselho de Segurança da ONU realizou uma reunião de emergência para discutir a situação da central nuclear de Zaporíjia, a pedido da Rússia. O dia de quinta-feira começou com novos ataques de artilharia à central, enquanto Kiev e Moscovo continuam na troca de acusações face à autoria dos bombardeamentos.









A empresa estatal de energia ucraniana Energoatom revelou que a área da nuclear foi atingida cinco vezes, incluindo perto do local onde estão armazenados materiais radioativos, acusando as forças de Moscovo.

O Presidente ucraniano acusou mesmo o Kremlin de aumentar o risco de uma possível catástrofe, lembrando o acidente de Chernobyl, em 1986. “A Rússia usa, conscientemente, uma central nuclear para o terrorismo e provocações armadas”, disse Volodymyr Zelensky, que participou numa conferência que reuniu vários ministros da Defesa da UE, marcando uma nova fase de apoio militar a Kiev









Leia também Chanceler alemão pede construção de gasoduto de Portugal para a Europa Central Já a agência estatal russa TASS disse que a Ucrânia bombardeou a central, citando a administração local pró-russa, mas que não se registaram feridos.

Por outro lado, António Guterres, secretário-geral da ONU, exortou os dois países a cessarem qualquer atividade militar na central de Zaporíjia e apelou a um acordo para proteger o perímetro.





Scholz quer gasoduto a partir de Portugal



O chanceler alemão, Olaf Scholz, defendeu quinta-feira a construção de um gasoduto que transporte gás a partir de Portugal e que passe por Espanha e França até ao resto da Europa, com o objetivo de reduzir a atual dependência de gás russo. O político alemão lamentou que essa ligação ainda não tenha sido construída, já que permitiria dar uma “contribuição maciça” para o abastecimento de gás no Norte da Europa, acrescentando que já falou com colegas portugueses e espanhóis para impulsionar o projeto.