Cerca de 100 profissionais de saúde solidários com povo ucraniano no Hospital S. José

Cerca de uma centena de profissionais de saúde do Centro Hospitalar Lisboa Central solidarizaram-se esta segunda-feira com o povo ucraniano numa manifestação simbólica no Hospital São José em que se fez um minuto de silêncio e se cantou o hino da Ucrânia.

Os profissionais de saúde, incluindo médicos e enfermeiros ucranianos, aceitaram o repto lançado pelo conselho de administração do centro hospitalar para uma manifestação de apoio ao povo ucraniano e, em particular, a todos os profissionais de saúde daquele país invadido pela Rússia.

Em poucos minutos, o largo do edifício principal do Hospital São José, em Lisboa, encheu-se de profissionais, com alguns a segurarem a bandeira da Ucrânia e outros a envergarem uma faixa em que se podia ler: "Os profissionais de saúde do CHULC estão convosco! 'Slava Ukrain' [frase escrita dentro de um coração]".