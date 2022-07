Cereais ucranianos voltam a ser "arma de guerra" 90 anos depois

O efeito mortífero do uso dos cereais como 'arma' na Ucrânia há 90 anos, narrado no livro Fome Vermelha da historiadora Anne Aplebaum, é agora revivido, à escala global, com o bloqueio das exportações alimentares deste país invadido pela Rússia.

"Apesar das evidentes diferenças, há várias similitudes entre o Holomodor, em 1932, e o bloqueio dos cereais ucranianos, em 2022. Desde logo, o entendimento por parte de Moscovo de que a fome é uma arma terrivelmente eficaz para fazer ceder os mais frágeis", explicou à Lusa James Bakewell, historiador da Universidade de Sussex, em Brighton, Reino Unido.

"E os mais frágeis são geralmente os civis. Ou, no caso atual, os civis dos países dependentes dos cereais da Ucrânia, dos países menos desenvolvidos", adiantou.