O Chanceler alemão negou no domingo que a NATO tenha como objetivo a mudança de regime na Rússia, numa entrevista à emissora alemã ARD.

"Esse não é o objetivo da NATO, e certamente também não é o objetivo do Presidente dos EUA", disse Olaf Scholz.

Scholz reagiu às declarações do líder norte-americano, Joe Biden, no sábado, quando afirmou que o Presidente russo, Vladimir Putin, "não pode permanecer no poder", o que foi interpretado como uma mudança drástica na política externa dos EUA.