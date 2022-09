Charles Michel apoia abertura da União Europeia aos objetores de consciência russos

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou numa entrevista este domingo publicada ser a favor de que a União Europeia abra as portas aos cidadãos russos que são objetores de consciência e que ignoram o apelo do Presidente russo, Vladimir Putin.

Numa entrevista ao jornal norte-americano Politico, o líder europeu afirma que o bloco tem de mostrar uma certa "abertura àqueles que não querem ser instrumentalizados pelo Kremlin".

"A União Europeia deve acolher aqueles que estão em perigo devido às suas opiniões políticas. Se as pessoas na Rússia estão em perigo pelas suas opiniões políticas, por não seguirem esta louca decisão do Kremlin de lançar esta guerra na Ucrânia, devemos ter isso em conta", disse Michel.