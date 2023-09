Chefe da diplomacia dos EUA Antony Blinken faz nova visita a Kiev

O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, chegou esta quarta-feira a Kiev para uma visita surpresa, durante a qual deverá ser anunciada uma nova ajuda ao país a fazer face à invasão russa.

"Esperamos que o secretário de Estado anuncie mais de mil milhões de dólares [931 milhões de euros, ao câmbio atual] em novos fundos americanos para a Ucrânia", disse um alto funcionário do Departamento de Estado aos jornalistas.

É a quarta visita de Blinken ao país desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022.

Depois de chegar a Kiev, Blinken colocou uma coroa de flores no cemitério de Berkovetske, em homenagem às militares ucranianas que morreram na guerra, segundo a agência norte-americana AP.

Blinken deverá reunir-se com o Presidente Volodymyr Zelensky, o primeiro-ministro, Denys Shmyhal, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba para discutir a contraofensiva em curso e os esforços de reconstrução.

Washington vai prosseguir os esforços para garantir que os ucranianos "tenham o que precisam para esta fase da batalha", disse a fonte do Departamento de Estado, citada pela agência francesa AFP sob a condição de não ser identificada.

Trata-se de equipamento "para romper as linhas de defesa dos russos", referiu, admitindo que a defesa aérea "continua a ser uma grande prioridade".

A Ucrânia tem em curso desde junho uma contraofensiva contra as tropas russas, que ocupam quase 20% do território ucraniano no sul e no leste.

Kiev admitiu que a contraofensiva tem avançado de forma lenta, mas Zelensky insurgiu-se contra críticas no exterior a progressos modestos.

Os Estados Unidos afirmaram nos últimos dias que as forças ucranianas fizeram avanços significativos no sul, em particular, mas também no leste, nas últimas semanas.

A visita de Blinken permitirá obter "uma avaliação real dos próprios ucranianos", acrescentou a mesma fonte oficial em Washington.

Blinken vai passar a noite na capital da Ucrânia pela primeira vez desde que visitou Kiev em janeiro de 2022, antes da invasão, noticiou a AP.

A decisão do secretário de Estado visa enviar um sinal simbólico do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, segundo as autoridades de Washington.