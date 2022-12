Chefe da diplomacia europeia condena "terror cego" dos bombardeamentos russos

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, considerou hoje como "crimes de guerra" os bombardeamentos maciços com mísseis disparados pelas tropas russas contra a Ucrânia e denunciou que tal constitui "outro exemplo do terror cego do Kremlin".

"Estes ataques cruéis e desumanos visam aumentar o sofrimento e causar privações à população ucraniana, hospitais, serviços de emergência e outros serviços essenciais de eletricidade, aquecimento e água. Constituem crimes de guerra e são bárbaros. Todos os responsáveis serão responsabilizados", disse Borrell num comunicado.

Hoje de manhã, a Ucrânia sofreu novos ataques de mísseis russos, que causaram cortes de água na capital Kiev e cortes de energia em todo o país.