O chefe da diplomacia da Rússia, Sergei Lavrov, considerou existir um risco elevado de o conflito na Ucrânia alastrar e causar uma terceira guerra mundial com recurso a armas nucleares.





Lavrov acusou ainda os EUA e aliados da NATO de já estarem envolvidos num conflito com a Rússia. “A NATO está, em essência, a travar uma guerra por procuração com a Rússia e está a armar o seu mandatário. Guerra significa guerra”, afirmou, acusando o Ocidente de fazer escalar o conflito.Os EUA reuniram esta terça-feira mais de 40 aliados na base de Ramstein, na Alemanha, e prometeram ajuda militar de grande envergadura à Ucrânia. "Países de todo o Mundo estão unidos na determinação de apoiar a Ucrânia nesta luta contra a agressão imperial da Rússia", afirmou Lloyd Austin, secretário da Defesa dos EUA. O apoio militar vai incluir armas pesadas e o país anfitrião deu o exemplo. A Alemanha, após pressões dos aliados e de críticas de Kiev, anunciou o envio de blindados ligeiros ‘Gepard’, munidos de armas antiaéreas.O Kremlin acusou o Reino Unido de "provocação" após o ministro britânico das Forças Armadas considerar legítimos os ataques ucranianos em território russo, inclusive com armas britânicas.O Governo britânico disse, esta terça-feira, que as alusões russas à terceira guerra mundial e ao uso de armas nucleares não passam de "bravata" e garantiu que não existe risco iminente de escalada.