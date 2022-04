Chefe do Governo austríaco teve diálogo "direto e duro" com Putin

O chanceler federal austríaco, Karl Nehammer, disse hoje que manteve em Moscovo um diálogo "muito direto, franco e duro" com o Presidente russo, Vladimir Putin, a quem confrontou com os "graves crimes de guerra" cometidos em Bucha.

"A conversa com o Presidente Putin foi muito direta, franca e dura", assinalou o chefe de Governo austríaco, que também confrontou o líder do Kremlin com a determinação da União Europeia (UE) face à violação dos direitos humanos, indicou um comunicado do seu gabinete após o encontro, que se prolongou por 75 minutos.

"Abordei os graves crimes de guerra cometidos em Bucha [arredores de Kiev] e em outros locais e sublinhei que os responsáveis devem prestar contas", acrescentou o líder conservador austríaco.