Chefe pró-russo em Zaporijia morre em explosão no próprio carro

O chefe pró-russo da administração da cidade ucraniana de Mikhailovka, na região de Zaporijia, Ivan Sushko, morreu esta quarta-feira quando um engenho explosivo explodiu no seu carro, de acordo com as autoridades russas na região.

"O dia 24 de agosto de 2022 ficará na história de Mikhailovka e de toda a região de Zaporijia como uma data trágica. Neste dia, Ivan Sushko morreu como resultado de uma explosão deliberada do seu carro pelos terroristas do (Presidente ucraniano, Volodymyr) Zelensky", escreveu Vladimir Rogov, membro do conselho pró-Rússia da província ucraniana, na sua conta da rede social Telegram.

De acordo com membros do conselho provincial nomeados pelo Kremlin, câmaras de vigilância capturaram o momento da explosão do carro, em que Sushko viajava com a filha adotiva, quando a levava para o infantário.