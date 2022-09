China propõe à Rússia trabalhar em conjunto a favor de "interesses fundamentais"

O Presidente chinês, Xi Jinping, disse esta quinta-feira ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, que o seu país está pronto para trabalhar com Moscovo tendo em vista o apoio mútuo sobre "interesses fundamentais".

"A China está disponível para trabalhar com a Rússia, de forma a obter apoio firme e mútuo em questões relacionadas com os interesses fundamentais de cada país, aprofundando a cooperação no comércio, agricultura e outros campos", disse Xi Jinping a Putin, de acordo com um comunicado citado pela televisão pública CCTV.

A declaração foi feita durante um encontro bilateral à margem de uma cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, em Samarcanda, Uzbequistão, o primeiro entre os dois líderes desde o início da invasão russa da Ucrânia.