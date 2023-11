Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas no sábado, em Kiev, naquele que já é considerado o maior ataque de sempre com drones na Ucrânia. O alerta aéreo na capital do país durou seis horas. A queda de destroços provocou inúmeros incêndios e cerca de 200 edifícios ficaram sem eletricidade. A Força Aérea ucraniana diz ter abatido pelo menos 71 ‘kamikaze Shahed’, de fabrico iraniano. O alvo deste ataque em grande escala não foi esclarecido, mas a Ucrânia tem avisado que a Rússia está a tentar destruir as infraestruturas do sistema energético, como procurou fazer no inverno passado, quando milhões de pessoas ficaram às escuras e ao frio devido aos ataques contra as centrais de energia. O ataque ocorreu num dia sensível para a Ucrânia, os 90 anos da pior tragédia nacional, o Holodomor. Calcula-se que entre 3,5 e 3,9 milhões de ucranianos tenham morrido à fome durante o regime soviético de Joseph Stalin.





EUA DIVISÕES

O Congresso norte-americano permanece dividido sobre a continuidade do apoio ao esforço de guerra da Ucrânia contra a Rússia.





Portugal contribuiu com cinco milhões de euros para a ‘Grain from Ukraine’, um mecanismo alternativo para o escoamento de cereais da Ucrânia.





BÁLTICO APOIO





Os Governos dos três países bálticos, Estónia, Letónia e Lituânia, manifestaram apoio contínuo à Ucrânia.