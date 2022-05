Os vidros ficaram todos partidos. Houve vários bombardeamentos ao prédio e alguns apartamentos foram mesmo incendiados." É com o olhar no topo do edifício de vários andares - praticamente destruído - e onde vivia, que Arkady lembra aquele fatídico dia de março, em que os russos invadiram a cidade de Saltofka, a nordeste de Kharkiv, e arrasaram praticamente tudo.









Ver comentários