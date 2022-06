Cigarro salva a vida a soldado que defende a Ucrânia da invasão Russa

"Eu dei um passo até uma parede para sair do vento exatamente quando houve uma explosão", conta o soldado de 46 anos. "Se não estivesse a tentar acender o meu cigarro, estaria morto".

Acender um cigarro foi a razão pela qual um soldado sobreviveu a um ataque russo, em Rubizhne. De acordo com o The Sun, o militar, identificado apenas por Sergei, afastou-se do abrigo subterrânio para conseguir acender um cigarro quando houve uma explosão no local. O homem tem origem russa mas luta pelos ucranianos.Segundo o jornal britânico, Sergei foi atingido por uma explosão de artilharia de 120 milímetros.Pelo menos dez mil soldados das forças ucranianas já perderam a vida no confronto, diz o The Sun. Outros 20 mil óbitos foram registados dos oponentes russos.