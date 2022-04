Cinco pessoas resgatadas após desmoronamento de prédio na China

Cinco pessoas foram resgatadas de um prédio de seis andarres que desmorou esta sexta-feira na cidade de Changsha, na China, informaram as autoridades este sábado, citadas pela AFP. O edifício abrigava um cinema e uma pousada.

Nenhuma vítima foi relatada até agora mas "o trabalho de busca e resgate ainda está a decorrer", salientaram as autoridades.





O conselheiro de Estado chinês Wang Yong foi enviado para liderar uma equipa de "resgate e resposta a emergências".

Os colapsos de edifícios não são incomuns na China, uma vez que os padrões de segurança são fracos e há corrupção entre os funcionários encarregados da fiscalização.

Em janeiro, uma explosão desencadeada por uma suposta fuga de gás provocou o desmoronamento de um prédio na cidade Chongqing e matou mais de uma dúzia de pessoas.

