Cansado dos "bombardeamentos todos os dias, de um lado e do outro da guerra", Yuri Shandro, de 52 anos, decidiu sair de Chasiv Yar na companhia da mãe, Valentina, de 75 anos. "A situação é difícil. As bombas caem perto. Houve uma que caiu perto da minha casa", disse ao CM. Chasiv Yar é uma pequena cidade colada a Bakhmut, o símbolo da resistência ucraniana no Donbass que, tudo indica, deverá cair nas mãos dos militares de Moscovo muito em breve.









Ver comentários