“A cada dia que passa, retomamos a normalidade por todo o país, mas mais na capital. O ritmo é lento, mas as pessoas estão mais confiantes e a retomar hábitos, entre eles o desporto”. A afirmação é de Maxim Akulenko, de 41 anos, jogador de ténis e organizador de torneios amadores da modalidade.



Se no Leste e Sul do país os ataques russos não dão tréguas, no centro de Kiev os moradores tentam recomeçar.









