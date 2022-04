A presença de dois militares junto ao monumento invocativo da II Guerra Mundial confere alma humana à cidade de Ivankiv, a meio do caminho entre Kiev e Chernobyl. O silêncio é quase sepulcral e o vento que sopra pelo vale do Deniepre gela as extremidades. As ruas são tão largas quanto desérticas e os destroços de blindados e outras viaturas militares russas confirmam que a morte passou por ali.









