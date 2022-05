Entrar no Comando da Polícia de Kiev é tudo menos trivial. A revista é longa e os telemóveis ficam à porta. Mas passado o rigor dos formalismos, a simpatia e a cordialidade são as palavras de ordem. Jovem, simples e culto, estudioso da História de Portugal e da guerra do Ultramar, em particular, Maxim Demchuk, o comandante da polícia da capital da Ucrânia, começa por referir que a guerra obrigou a “alterar procedimentos” e a adotar medidas mais restritivas ao nível do acesso a lugares e pessoas.









