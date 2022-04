Comandantes ucranianos fazem vídeo a criticar militares que se renderam aos russos em Mariupol

O ministério da Defesa da Rússia disse esta quarta-feira que 1026 soldados de uma Brigada de Fuzileiros da Ucrânia se renderem em Mariupol, segundo a agência de notícias TASS. Durante a noite de quarta-feira, dois comandantes ucranianos, o comandante da 36ª Brigada de Fuzileiros Navais, Serhii Volyna, e o comandante do regimento ultranacionalista Azov, Denys Prokopenko, partilharam um vídeo onde afirmaram que nunca se irão render às forças de Putin.



Os fuzileiros navais ucranianos, que se juntaram ao regimento Azov para defender Mariupol das forças russas, prometeram fazer "o que for preciso" pela cidade portuária.

Se os russos tomarem a zona de Azovstal, terão controlo total sob Mariupol, o principal porto marítimo ucraniano.

"Ontem [13 de abril] unimo-nos a militares dignos do batalhão de fuzileiros navais, soldados reais, heróis que permaneceram fiéis ao seu juramento, leais ao povo ucraniano e que continuam a defender a cidade connosco", afirmou Prokopenko.

Video of #azov Cdr Denys Prokopenko, and Cdr of the 36th Marine Reg. Maj. Serhiy Volyna, after the latter was able to escape cauldron and rendezvous w/ azov unit in #Mariupol



Yesterday MoD claimed over 1K+ soldiers of 36th Marine surrendered#Russia #Ukraine? pic.twitter.com/Ees2OwHvIr