A Comissão Europeia propôs esta sexta-feira que a Ucrânia tenha estatuto de país candidato a estado-membro da União Europeia (UE), segundo a chefe da Comissão Europeia Ursula von der Leyen."A Ucrânia demonstrou claramente a aspiração do país e a determinação em estar à altura dos valores e padrões europeus", disse Von der Leyen aos repórteres em Bruxelas.Durante a conferência, Ursula vestiu um blazer com a cor amarela e uma camisa azul, representando as cores da bandeira da Ucrânia.