Companhia aérea japonesa elimina 'Z' do logótipo para evitar símbolo russo da guerra

Uma companhia aérea japonesa disse que vai abandonar o seu logótipo, que mostra uma letra 'Z', para evitar mal-entendidos com o símbolo de guerra pró-russo que aparece em veículos militares, noticiaram esta quinta-feira os 'media' locais.

O presidente da Zipair, Shingo Nishid, anunciou a decisão na quarta-feira no aeroporto de Narita no leste de Tóquio, dizendo que algumas pessoas poderiam ver o atual logótipo como um símbolo do apoio da empresa à invasão russa da Ucrânia, o que queriam evitar.

A companhia é uma subsidiária da Japan Airlines e opera voos de baixo custo ligando a capital japonesa a Banguecoque, Seul, Honolulu e Los Angeles.

Nos últimos meses, a letra "Z" tornou-se um símbolo de guerra na Rússia, em apoio à invasão russa da Ucrânia, e apareceu na roupa de vários políticos, bem como pintada em ruas e veículos.

A letra tornou-se altamente simbólico e é agora utilizada para distinguir as tropas do exército russo e a tecnologia militar envolvida na invasão ucraniana, que teve início em 24 de fevereiro.

O novo logótipo da Zipair será colocado em uso a partir de sábado.