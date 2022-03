Companhia de ballet de Kiev recebe ovação após espectáculo em Paris

A companhia de ballet de Kiev recebeu uma ovação na sua primeira apresentação, esta terça-feira, no Théâtre du Châtelet, em Paris, França.



Cerca de 30 bailarinos ucranianos apresentaram-se em palco com os bailarinos do ballet da Ópera de Paris, num espectáculo que mereceu aplausos de pé por parte do público.



HuffPost, a capital francesa ofereceu residência à companhia ucraniana no passado dia 3 de março após a invasão russa da Ucrânia.

O valor arrecadado com a venda dos bilhetes do espectáculo será doado a uma Organização Não Govenamental e à Cruz Vermelha para ajudar o povo ucraniano.