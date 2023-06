Conselheiro de Zelensky acredita que "começou a contagem decrescente" para o fim de Putin

Andriy Yermak, conselheiro mais próximo do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse esta quarta-feira à BBC que já "começou a contagem decrescente" para o fim de Vladimir Putin.



O conselheiro ucraniano acredita que a rebelião do grupo Wagner contribuirá para a queda do presidente da Rússia. Yermak considera que o líder russo "é inadequado e perdeu a conexão com o mundo real".





No último fim de semana o foco da guerra virou-se da Ucrânia para a Rússia, onde o grupo Wagner iniciou uma rebelião na qual exigia "a cabeça" do ministro da defesa russo. A marcha em direção ao Kremlin foi abortada pelo líder do grupo paramilitar, Yevgeny Prigozhin, a 200 km de Moscovo."O que a Ucrânia vive desde 2014 tornou-se evidente para todo o mundo", remata Yermak.