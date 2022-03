Conselheiros de Putin "têm muito medo de lhe dizer a verdade" sobre a guerra na Ucrânia, afirmam autoridades dos EUA

As autoridades dos Estados Unidos (EUA) alegaram, esta quarta-feira, que o presidente russo está a ser enganado pelos seus conselheiros que "têm muito medo de lhe dizer a verdade" sobre o "quão mal está a correr a guerra" na Ucrânia, assim como as sanções do Ocidente são prejudiciais para a economia russa."Acreditamos que Putin está a ser mal informado pelos seus conselheiros sobre o mau desempenho dos militares e como a economia russa está a sair prejudicada devido às sanções do Ocidente", começa por dizer um dos oficiais das autoridades norte-americanas, sob ananimato, citado pela agência Reuters.