Conselho da Europa a favor de tribunal especial para julgar invasão russa

Os membros do Conselho da Europa, organismo do qual a Rússia foi excluída devido à invasão da Ucrânia, apoiaram esta quinta-feira a criação de um tribunal especial para julgar e responsabilizar os autores de "violações do direito internacional" no conflito.

O comité de ministros, que reúne os representantes dos 46 estados-membros do Conselho da Europa, adotou uma decisão na qual "toma nota com interesse" das propostas da Ucrânia para a criação deste tribunal, bem como de "um amplo mecanismo de compensação internacional que inclui, como primeiro passo, um registo de danos".

"É de extrema importância uma resposta jurídica internacional firme e inequívoca à agressão contra a Ucrânia, que não permita a impunidade por graves violações do direito internacional, enfatizando a responsabilidade legal dos autores de tais violações", salientou este órgão.