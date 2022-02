agência France-Presse.



De acordo com o Estatuto do Conselho da Europa , o Comité de Ministros decidiu suspender a Federação Russa dos seus direitos de representação no Comité de Ministros e na Assembleia Parlamentar com efeito imediato como resultado do ataque armado da Federação Russa na Ucrânia.



A Rússia foi esta sexta-feira suspensa do Conselho da Europa devido à invasão à Ucrânia, de acordo com informações avançadas pela