Conselho de Segurança ONU discute sexta-feira alegada sabotagem de gasodutos

O Conselho de Segurança da ONU irá reunir-se na sexta-feira, a pedido da Rússia, para discutir a alegada sabotagem dos gasodutos Nord Stream 1 e 2 no Mar Báltico, anunciou esta quarta-feira a diplomacia sueca.

"A França, na qualidade de presidente do Conselho de Segurança, informou-nos que a Rússia solicitou uma reunião sobre as fugas do Nord Stream e que a reunião está marcada para sexta-feira", informou a ministra dos Negócios Estrangeiros da Suécia, numa conferência de imprensa.

A Suécia e a Dinamarca foram convidadas a fornecer informações aos membros do Conselho de Segurança sobre as fugas detetadas nos gasodutos - que ligam diretamente a Alemanha à Rússia - nas respetivas zonas económicas exclusivas, referiu a mesma fonte.