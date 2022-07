Contraofensiva ucraniana possível, tal como nova ofensiva russa, afirma analista militar

Uma contraofensiva militar das forças ucranianas é possível, embora "difícil de concretizar" na atual situação militar na Ucrânia, enquanto uma nova ofensiva russa também pode verificar-se, indicou à Lusa o analista militar e major-general Carlos Branco.

"Relativamente ao futuro, não excluo essa possibilidade [uma contraofensiva ucraniana] mas que será difícil de concretizar porque as tropas têm de ser treinadas, não basta o equipamento. E treinar um exército para o combate não se faz em dois ou três meses", referiu em declarações à Lusa.

Diversos institutos e analistas ocidentais têm considerado que, atendendo à atual situação no terreno, as forças russas registam as mesmas limitações que as impediram previamente de avanços substanciais na província de Lugansk -- região do Donbas, no leste, entretanto já controlada pelas forças secessionistas russófonas -- e que a campanha militar "entrou numa fase crítica para Moscovo" devido à dificuldade em manter a sua ofensiva após a entrega aos ucranianos de novo armamento, em particular a artilharia norte-americana de longo alcance HIMARS.