Corrida pela Paz angaria duas toneladas de bens alimentares e material escolar

A Corrida solidária pela Paz, iniciativa do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) e Maratona Clube de Portugal, angariou este sábado duas toneladas de bens alimentares perecíveis e material escolar, de ajuda a crianças ucranianas em Portugal.

O evento não competitivo, que contou com cerca de 1.000 participantes a correr ou a caminhar, foi integrado na comemoração do Dia Mundial da Atividade Física e no Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e a Paz, tendo decorrido no Jamor.

Os bens alimentares foram recolhidos pelo Centro de Apoio ao Sem-Abrigo (CASA) e o material escolar entregue à Associação de Ucranianos em Portugal, para distribuição a crianças ucranianas que estão integradas nos estabelecimentos de ensino nacionais.

O novo secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD), João Paulo Correia, marcou presença nesta iniciativa, acompanhado pela cônsul da Ucrânia em Portugal, Viktoria Kuznetsova, pelo presidente do IPDJ, Vítor Pataco, pelo vereador de desporto da Câmara Municipal (CM) de Oeiras, Pedro Patacho, pela vice-presidente da CM de Loures, Sónia Paixão, e pela vereadora da juventude da CM de Lisboa, Laurinda Alves.

"Esta iniciativa casa bem as duas comemorações. Estão aqui centenas de pessoas da sociedade civil e do mundo do desporto, que se associaram para dar um sinal total de solidariedade e apoio ao povo ucraniano", notou João Paulo Correia, à agência Lusa.

O governante assinalou que o desporto "é uma área de convergência", que consegue "reunir os valores mais nobres que as sociedades podem ter", como "a democracia, a justiça, a liberdade e a lisura", deixando ainda a garantia de que os centros de alto rendimento em Portugal se encontram "à disposição de todos os atletas ucranianos".

"Temos três centros de alto rendimento que estão a ser utilizados por atletas de alto rendimento ucranianos, como também temos muitos clubes desportivos espalhados por todo o território nacional que estão a acolher jovens ucranianos refugiados na formação desportiva das mais diversas modalidades", explicou também o governante.

Em nome do Governo, João Paulo Correia deixou "uma palavra de agradecimento e de reconhecimento aos clubes que estão a fazer pela integração desportiva dos jovens refugiados ucranianos", lembrando que o setor do desporto foi dos primeiros a reagir.

"O desporto foi dos primeiros setores a aplicar sanções à Rússia. Trouxe novamente ao de cima a força e a importância da diplomacia desportiva e os valores intrínsecos ao desporto, que são valores muito universais", realçou o antigo vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista e deputado da Assembleia da República desde 2009.

Como embaixadores desta Corrida solidária pela Paz, marcaram também presença no Estádio Nacional, em Oeiras, os atletas Nuno Delgado e Pedro Oliveira (judo), Francisca Laia (canoagem) e Jorge Pina (atletismo e boxe), bem como a jornalista Patrícia Matos.