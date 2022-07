A Alemanha acusou esta quarta-feira a Rússia de reduzir deliberadamente o fornecimento de gás à Europa numa “jogada de poder” por causa do apoio europeu à Ucrânia, depois de a empresa estatal russa Gazprom ter reduzido a metade a quantidade de gás natural enviado através do gasoduto Nord Stream 1.









“Os contratos não estão a ser cumpridos. Aquilo a que assistimos não é mais que uma jogada de poder, mas não vamos deixar-nos impressionar por isso”, afirmou a porta-voz do Governo alemão, Christiane Hoffman, horas após o fluxo de gás proveniente da Rússia ter caído para 33 milhões de metros cúbicos por dia, um quinto da capacidade do Nord Stream 1 e cerca de metade da quantidade fornecida na véspera.

A Gazprom diz que a redução se deve a problemas técnicos relacionados com a dificuldade de realizar operações de manutenção do equipamento devido às sanções internacionais. Segundo a empresa, uma das três turbinas do sistema teve de ser desligada por necessidade de manutenção e uma segunda ainda não foi devolvida após manutenção no Canadá.





A UE acusa a Rússia de usar a energia como arma e na terça-feira anunciou um acordo para a redução de 15% no consumo de gás até à primavera para precaver um eventual corte total do fornecimento russo.



O Centro de Coordenação Conjunto que vai monitorizar a exportação de cereais da Ucrânia foi esta quarta-feira inaugurado em Istambul. Kiev diz que preparativos já estão em curso em três portos.

A ponte que liga a cidade ocupada de Kherson aos territórios ocupados pela Rússia foi esta quarta-feira encerrada após um bombardeamento das forças ucranianas.





A Turquia diz que a Suécia não extraditou os "terroristas" exigidos por Ancara em troca do apoio à adesão do país à NATO.