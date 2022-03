“Cortinas travaram impacto de projétil”: Enviado especial a Kiev dentro de prédio em frente a centro comercial bombardeado

O enviado especial da CMTV a Kiev esteve esta segunda-feira num prédio que fica em frente ao centro comercial bombardeado esta madrugada na capital ucraniana. Não há ninguém na zona e vai "ser feita uma explosão controlada na zona de impacto", segundo Alfredo Leite, uma vez que "ainda há restos do engenho explosivo disparado".Na casa onde esteve o enviado especial da CMTV, as cortinas das janelas travaram o impacto de várias peças de metal projetadas do exterior.O rasto de destruição é visivel. Alfredo Leite diz que é possível ver vários carros destruídos no parque de estacionamento do maior e mais moderno centro comercial de Kiev. Na zona há também vários prédios novos, que ainda estão por habitar.