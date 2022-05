António Costa promete mais apoios à Ucrânia em reunião com o primeiro-ministro ucraniano

apoios humanitário, militar e financeiro nas próximas semanas, para corresponder às necessidades da Ucrânia" depois

O primeiro-ministro António Costa prometeu "esta quarta-feira ter reunido por videoconferência com o seu homólogo ucraniano Denys Shmygal.Numa mensagem no Twitter, António Costa publicou também vários fotos do momento em que se realizaram as conversações.O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmygal, numa publicação na mesma rede social na manhã desta quarta-feira comunicou que teve "uma conversa telefónica com o primeiro-ministro português, em que discutiram a "assistência militar e financeira" à Ucrânia.

O primeiro-ministro ucraniano disse que sublinhou a importância de "reforçar as sanções para travar a Rússia" e "agradeceu o apoio à integração [da Ucrânia] na UE".