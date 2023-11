Criança de dois anos sequestrada na Ucrânia adotada na Rússia por aliado de Vladimir Putin

Sergey Mironov, de 70 anos, líder de um partido político russo e aliado político de Vladimir Putin, adotou uma menina de dois anos sequestrada em 2022 na Ucrânia. A bebé foi levada por uma mulher, com quem Sergey Mironov é casado, avança a BBC.

A criança, originalmente chamada Margarita, faz parte de uma das 48 pessoas que desapareceram do Lar Regional para Crianças de Kherson e das 20 mil crianças levadas pelas forças russas quando assumiram o controlo da cidade ucraniana, no início de 2022.Segundo a BBC, os registros mostram que a identidade da criança foi alterada na Rússia. Mironov recusa-se a responder às alegações decorrentes da investigação, contudo, criticou numa das suas redes sociais os ataques de informações falsas de que a família e o próprio eram alvo.O Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu alguns mandados de prisão contra o Presidente Vladimir Putin pela alegada deportação ilegal de crianças ucranianas para território controlado pela Rússia, com a intenção de as remover do país, no início de 2023. Em defesa, o governo russo afirma que não deporta crianças ucranianas, mas evacua-as para lhes dar proteção contra a guerra.