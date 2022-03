Crianças desenham a 'esperança' enquanto fogem da guerra na Ucrânia

Com o início da guerra na Ucrânia, e as mulheres e crianças ucranianas a mudarem constantemente de região, foi urgente criar redes de ajuda psicológica, principalmente para os mais novos.

Bohdan Tykholoz, diretor do Museu Franko em Lviv, criou um projeto que tenta combater esta situação traumática. Obrigado a permanecer no país para lutar, Bohdan tentou salvar várias crianças do conflito armado. Todos os dias recebe cerca de 1000 crianças no teatro, que usufruem de atividades de arte e música, numa tentativa de terem alguma normalidade no meio do caos.

Segundo o jornal The Guardian, as crianças desenham cenários de guerra, mas muitas delas pintam a esperança. Desenham bombas, tanques de guerra e soldados, mas também retratam a Ucrânia vencedora.

Durante as atividades, as crianças são acompanhadas por psicólogos que tentam compreender os distúrbios, num diagnóstico que se torna complicado e demorado devido aos constantes fluxos da população pelas regiões.