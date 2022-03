Crianças russas detidas por participarem em protestos contra a guerra na Ucrânia

Várias crianças russas, em idade escolar, foram "detidas" e fotografadas numa carrinha da polícia em Moscovo, na Rússia, depois de protestarem contra a invasão da Ucrânia.



As fotografias foram partilhadas por um político da oposição russo, Ilya Yashin, numa altura em que milhares de pessoas já foram detidas por manifestações e protestos contra a guerra.



A detenção dos menores ocorreu quando estes se encontravam a colocar flores na embaixada ucraniana em Moscovo.







Ilya Yashin partilhou algumas imagens do momento e ironizou: "Nada fora do comum", referindo-se às crianças nas carrinhas da polícia "por causa de um cartaz contra a guerra".



Milhares de pessoas gritam “salvem a Ucrânia” em protesto de Norte a Sul de Portugal Leia também