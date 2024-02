Custo de reconstrução da Ucrânia aumentou para mais de 452 mil milhões de euros

O custo de reconstrução da Ucrânia por causa da invasão russa era até 31 de dezembro de 2023 superior a 452 mil milhões de euros, mais do que a estimativa anterior de 383 mil milhões, segundo a Comissão Europeia.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a Comissão Europeia anunciou que a estimativa de custo da reconstrução da Ucrânia, feita pelo executivo comunitário, pelo Governo ucraniano, as Nações Unidas e o Grupo Banco Mundial, é de mais de 452 mil milhões de euros "ao longo da próxima década".

Há cerca de um ano, a estimativa era de 383 mil milhões de euros.

"Só em 2024, as autoridades ucranianas anteveem que o país vai precisar de 14 mil milhões de euros para reconstruções imediatas e prioridades de recuperação a nível nacional e comunitário, com enfoque especial no apoio e mobilização do setor privado para restaurar habitações, infraestruturas e serviços, energia e transportes", acrescentou o executivo de Ursula von der Leyen.

A Comissão anunciou que "desde a última estimativa feita", o Governo ucraniano conseguiu, "com o apoio dos parceiros", assegurar a "maioria das necessidades prementes".

"Por exemplo, no setor do imobiliário, de acordo com os dados de 2023 do Governo da Ucrânia, 931 milhões de euros foram desembolsados para a recuperação de casas, a maioria para a reparação e reconstrução de edifícios danificados [por bombardeamentos]", revelou a Comissão Europeia.

O número de escolas com abrigos para bombardeamentos em todo o território (excluindo o que está ocupado pelas forças russas) aumentou de 68% para 80% no último ano.