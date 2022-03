David Beckham cede conta de Instagram a médica ucraniana para alertar para drama humanitário

David Beckham, empresário e ex-futebolista inglês, entregou a sua conta de Instagram, com quase 72 milhões de seguidores, a Iryna, uma médica pediatra em Kharkiv. A informação foi partilhada pelo próprio num vídeo que colocou no seu Instagram. O objetivo é alertar para o drama humanitário vivido no país.





Iryna é a chefe do Centro Perinatal Regional em Kharkiv e está a ajudar mães a dar à luz.

Deste modo, enquanto desempenha as suas funções, tem partilhado vários vídeos que retratam o trabalho da profissional durante o conflito. Nos vídeos são visíveis as faltas de condições na unidade pediátrica em que mães colocam os filhos em camas improvisadas.

Num dos vídeos, apresenta Yana e o filho Mykhailo que nasceu no segundo dia de guerra. No entanto, mãe e bebé não podem voltar para casa porque esta foi totalmente destruída pelos bombardeamentos russos.

Beckham é também embaixador da UNICEF e, portanto, deixou também o apelo para que todos contribuam com doações para a organização que irá ajudar as crianças ucranianas.