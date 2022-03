"Deixámos o papá em Kiev." Entre lágrimas, o pequeno Mark, que vivia com a família na capital ucraniana, explica como o pai "ficou a ajudar os heróis, as tropas". Enquanto limpa as lágrimas que lhe caem no rosto, diz que o pai "pode mesmo ter de lutar". Mark não terá mais de sete anos, e tem perfeita noção que fugiu com a família incompleta: o pai não pôde abandonar a terra que os viu nascer.