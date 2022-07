Demissões na 'secreta' e procuradoria indicam "centralização política" na Ucânia, diz ativista

As demissões nos serviços secretos e procuradoria da Ucrânia, pelo Presidente Volodymyr Zelensky, indicam uma "centralização política" que pode ser prejudicial ao país, disse à Lusa a ativista Tetiana Shevchuk.

"Não serão um bom sinal [as demissões] porque significam centralização política do poder e não queremos assistir a mais designações políticas, queremos profissionais independentes, porque atravessamos um momento muito duro para o país", indicou à Lusa Tetiana Shevchuk, responsável pelas relações e programas internacionais do Centro de Ação Anti-Corrupção (AntAC).

No domingo, o chefe de Estado anunciou a demissão de Ivan Bakanov, um seu amigo de infância e chefe dos serviços de segurança ucranianos (SBU, herdeiro do KGB após a independência em 1991), e da procuradora-geral Iryna Venediktova, devido a alegadas ligações de funcionários destas duas instituições com Moscovo.