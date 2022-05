Depois de recusar ajudar Ucrânia, Alemanha vai enviar para Kiev artilharia moderna e blindados

A pressão que chega do exterior, e de dentro do próprio governo, fez o chanceler Olaf Scholz repensar a ajuda disponibilizada à Ucrânia, passando do "não", dado fevereiro, ao envio de moderna artilharia e blindados.

Primeiro chegou o anúncio do envio de 5 mil capacetes e um hospital de campanha. Só dois dias depois da Rússia ter lançado uma ofensiva militar na Ucrânia, a 26 de fevereiro, a Alemanha decidiu enviar armas antitanque e sistemas de defesa antiaérea para Kiev, contrariando a política que vinha seguindo até então.

O chanceler do Partido Social Democrata alemão (SPD), que partilha governo com os Verdes e os Liberais, revelou também na altura o reforço do investimento na área da defesa. Scholz foi acusado de protelar a entrega de armamento pesado à Ucrânia e de bloquear a proibição total ao petróleo e gás russos.