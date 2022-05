Deputado regional russo exige retirada das tropas da Ucrânia

Um deputado do parlamento regional Primorsk, no extremo oriente da Rússia, exigiu o fim da guerra e a retirada das forças russas da Ucrânia, numa rara demonstração de oposição à invasão.

"Entendemos que, se o nosso país não interromper a operação militar, teremos mais órfãos no nosso país", disse Leonid Vasyukevich, deputado do Partido Comunista, numa reunião da Assembleia Legislativa regional de Primorsk no porto de Vladivostok, esta sexta-feira.

A declaração, dirigida diretamente ao Presidente russo Vladimir Putin, surge num vídeo publicado num canal da plataforma Telegram. O vídeo mostra ainda um outro deputado a apoiar a opinião de Vasyukevich.