Despesas militares globais atingem valor recorde em 2022

As despesas militares globais atingiram um recorde em 2022. A invasão da Ucrânia pela Rússia provocou o maior aumento anual de despesas na Europa desde o fim da Guerra Fria, há três décadas atrás, disse um grupo de reflexão sobre conflito e armamento, citado pela Reuters.A invasão russa, que começou em fevereiro de 2022, após anos de tensões crescentes, levou os países europeus a apressarem-se a reforçar as suas despesas.As despesas militares mundiais aumentaram 3,7% em termos reais em 2022, disse o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI) numa declaração.Também as despesas militares europeias aumentaram, 13% no ano passado, com muitos países a aumentarem os orçamentos militares e a planearem mais no meio das tensões crescentes."Isto incluiu planos plurianuais para aumentar as despesas de vários governos", disse o Investigador Sénior do SIPRI, Diego Lopes da Silva, citado pela Reuters. "Como resultado, podemos razoavelmente esperar que as despesas militares na Europa Central e Ocidental continuem a aumentar nos próximos anos".As despesas militares da Ucrânia aumentaram 640% em 2022, o maior aumento anual registado nos dados do SIPRI desde 1949, com esse total a não incluir os vastos montantes de ajuda militar financeira fornecida pelo Ocidente.Entretanto, as despesas militares da Rússia aumentaram cerca de 9,2%, embora o SIPRI reconhecesse que os números eram "altamente incertos dada a crescente opacidade das autoridades financeiras" desde o início da guerra na Ucrânia."A diferença entre os planos orçamentais da Rússia e as suas despesas militares reais em 2022 sugere que a invasão da Ucrânia custou à Rússia muito mais do que o previsto", disse Lucie Beraud-Sudreau, Diretora do Programa de Despesas Militares e Produção de Armas do SIPRI.De acordo com a Reuters, Moscovo diz que a sua "operação militar especial" foi necessária para se salvaguardar contra o que considera ser um Ocidente hostil e agressivo.