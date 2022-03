Destruição e sofrimento: O oitavo dia de guerra na Ucrânia em imagens

A invassão russa na Ucrânia tem deixado um rasto de destruição nas cidades ucranianas. As forças russas atingem habitações, edifícios históricos e edificíos governamentais.Os civis tentam escapar aos bombardeamentos para salvar a sua vida e a da família.Em Portugal há uma onda de solidariedade para com os ucranianos. Em Mirandela a solidariedade excedeu as expectativas e foi necessário um camião para transportar os bens, em Nelas um camião carregado com mais 20 toneladas de bens essenciais partiu esta quinta-feira para a base da NATO na Polónia, em Coimbra, no quartel dos bombeiros sapadores continuam a ser entregues donativos, que são separados por géneros. Os gestos de recolha de bens acontecem de Norte a Sul do País.