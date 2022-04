Dezenas de mortos em estação ferroviária na Ucrânia

A ofensiva russa no Leste da Ucrânia entrou esta sexta-feira em clara escalada, com bombardeamentos intensos a visarem várias cidades do Donbass. Em Kramatorsk, mais de 50 pessoas morreram, entre elas cinco crianças, quando um míssil atingiu a estação ferroviária na altura pejada de cerca de 4 mil civis em fuga dos confrontos na região de Donetsk. No míssil usado no ataque lê-se, alegadamente, uma mensagem sinistra de vingança: “Pelas nossas crianças.”









De acordo com o governador regional, Pavlo Kyrylenko, a intenção do ataque foi “semear o pânico e o medo e matar o maior número possível de civis”. O míssil usado terá sido um Tochka U, da era soviética, que continha bombas de fragmentação. Este tipo de bombas está proibido por uma convenção de 2008 que a Rússia recusou assinar. Essas munições explodem antes de o míssil atingir o solo e espalham milhares de projéteis menores por uma vasta área em redor.

Contudo, peritos militares norte-americanos afirmaram, sob anonimato, que a utilização de munições de fragmentação no míssil não é ainda certa e menos ainda a motivação do ataque, até porque o míssil usado é pouco fiável, tendo margens de erro que podem ser de alguns quilómetros.









Leia também Cerca de 67 corpos foram enterrados numa vala comum em Bucha Mas o que os EUA não aceitam é a negação do ataque por parte do Kremlin. De facto, como tem feito sempre que alvos civis são atingidos, a Rússia negou a autoria do bombardeamento em Kramatorsk. O Ministério da Defesa russo acusou mesmo a Ucrânia de visar os civis para travar a sua fuga e poder usá-los como escudos humanos.

“Não abandonaram os seus métodos. Não tendo força nem coragem para nos combater no campo de batalha, estão cinicamente a destruir a população civil”, escreveu o Presidente ucraniano no Telegram, junto de fotografias do ataque à estação, que terá feito entre 100 e 300 feridos, muitos dos quais ficaram gravemente mutilados. Volodymyr Zelensky assegurou que não havia militares ucranianos no local quando o míssil atingiu a estação.



Peritos forenses iniciam exame de vítimas em Bucha

Uma equipa de peritos forenses começou esta sexta-feira a exumar dezenas de cadáveres encontrados numa vala comum na cidade de Bucha, junto a Kiev, palco de um massacre condenado por todo o Mundo. Foram exumados 20 cadáveres, 18 dos quais com sinais de ferimentos de armas de fogo ou estilhaços. Duas mulheres foram identificadas. Uma delas trabalhava num supermercado do centro da cidade. Ruslan Kravchenko, do gabinete da Procuradoria-Geral de Bucha, frisou que testemunhas confirmam a autoria russa dos homicídios.



Rússia fala da perda trágica de soldados

No mais dramático balanço da ofensiva, o Kremlin lamentou esta sexta-feira "a tragédia" do elevado número de soldados mortos e admitiu também que as sanções estão a ter um duro impacto.



Eslováquia envia sistema de mísseis

A Eslováquia reforçou o poder militar ucraniano com o envio de um sistema completo de defesa de mísseis terra-ar S-300. O sistema é crucial para a defesa contra ataques aéreos da Rússia.