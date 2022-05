Dinamarca anuncia reabertura da embaixada em Kiev

A Dinamarca anunciou esta segunda-feira a reabertura da embaixada em Kiev passando assim a ser o primeiro país nórdico a restabelecer a representação diplomática na capital da Ucrânia depois do início da invasão da Rússia.

"É uma demonstração simbólica muito forte de apoio por parte do povo dinamarquês à Ucrânia", disse em comunicado o ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, Jeppe Kofod, que se encontra hoje em Kiev.

Kofod afirma que a situação atual na capital ucraniana é muito diferente do que aquela que se verificava antes e que ao reabrir a embaixada a Dinamarca por "dar apoio direto" e ter uma "colaboração direta" com as autoridades locais.