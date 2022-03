Diplomacia portuguesa expressa solidariedade para com Kiev

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português manifestou este sábado "solidariedade para com a Ucrânia", no atual contexto de tensão militar crescente com a Rússia.

Numa mensagem na rede social Twitter, o ministério liderado por Augusto Santos Silva expressou solidariedade com a Ucrânia, afirmando-se "alinhado" com a declaração de hoje do chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Joseph Borrell, sobre a situação diplomática com a Rússia.

"A UE condena a utilização de armamento pesado e o bombardeamento indiscriminado de zonas civis, que constituem uma clara violação dos acordos de Minsk e do direito internacional. Elogiamos a postura de contenção da Ucrânia, perante as contínuas provocações e esforços de desestabilização", escreveu Borrell.